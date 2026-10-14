«Мир стал сплошным фейком»: в Москве открыли «отмазочную» для неверных мужей – салон красоты продаёт изменщикам алиби

Телеканал "78" По крайней мере «продавал» до недавнего времени - на необычную услугу обратили внимание в соцсетях, где блюстители общественной морали пришли в ужас, а другие наоборот, позавидовали «жилке».
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