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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Мир стал сплошным фейком»: в Москве открыли «отмазочную» для неверных мужей – салон красоты продаёт изменщикам алиби

«Мир стал сплошным фейком»: в Москве открыли «отмазочную» для неверных мужей – салон красоты продаёт изменщикам алиби

Телеканал "78" По крайней мере «продавал» до недавнего времени - на необычную услугу обратили внимание в соцсетях, где блюстители общественной морали пришли в ужас, а другие наоборот, позавидовали «жилке».

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