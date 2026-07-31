Публикацию Дурова в ответ на внесение его в список террористов и экстремистов объяснили

Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытается превратить серьезное уголовное обвинение в эффектную шутку для аудитории, заявил юрист Тимур Маршани.
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