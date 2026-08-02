В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам 28 миллионов рублей и лишилась жилья

В Воронеже раскрыты детали крупной аферы, жертвой которой стала 71‑летняя местная жительница. По данным УМВД по Воронежской области, в результате действий мошенников женщина не только лишилась всех накоплений, но и осталась без квартиры.
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