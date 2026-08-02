Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 757 подписчиков

В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам 28 миллионов рублей и лишилась жилья

В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам 28 миллионов рублей и лишилась жилья

В Воронеже раскрыты детали крупной аферы, жертвой которой стала 71‑летняя местная жительница. По данным УМВД по Воронежской области, в результате действий мошенников женщина не только лишилась всех накоплений, но и осталась без квартиры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии