Эксперты назвали самые выгодные варианты ипотек

Программы по покупке жилья изменятся после 1 июля Стоит ли торопиться оформить кредит на жилье по выгодным условиям и останутся ли другие альтернативы рассказали «Вечерней Москве» финансовые аналитики и риэлторы.
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