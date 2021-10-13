Выбрасывать и не придётся! 5 способов применения остатков плитки, керамогранита или мозаики после ремонта

Скажите, а что Вы сделали с остатками «кафеля» после обновления интерьера в своём доме? Вернули в магазин? Спрятали под ванной или на балконе? Или просто вывезли на мусорку? Думаю, что большинство ответит, что произвели возврат «лишнего» в магазин.