Фаворит Пугачевой Савин рассказал, о чем она говорит с Галкиным* наедине

В 2011 году Алла Пугачева заняла место председателя жюри на телевизионном шоу «Фактор А». Там певица познакомилась с Сергеем Савиным, который стал победителем этого музыкального проекта и после его завершения Алла Пугачева поддерживала его как молодого талантливого артиста.
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