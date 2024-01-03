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Фаворит Пугачевой Савин рассказал, о чем она говорит с Галкиным* наедине

Фаворит Пугачевой Савин рассказал, о чем она говорит с Галкиным* наедине

В 2011 году Алла Пугачева заняла место председателя жюри на телевизионном шоу «Фактор А». Там певица познакомилась с Сергеем Савиным, который стал победителем этого музыкального проекта и после его завершения Алла Пугачева поддерживала его как молодого талантливого артиста.

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