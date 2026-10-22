MES Tests 7,765 Again — Semi Repair Meets Uneven Participation Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Tests 7,765 Again — Semiconductor Repair Meets Uneven Participation Wednesday Review → Thursday, October 22 Market Regime: Repair Under Pressure Leadership: Semiconductor recovery / Uneven megacaps Systemic Stress: Not established Confidence: Moderate Wednesday advanced the recovery during the cash session, but evening futures surrendered important gains.
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