New York Times выпустила обложку с уходящим Байденом: «Паника»

ВАШИНГТОН, 29 июня, ФедералПресс. После первых неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом нынешний лидер страны и кандидат от демократической партии Джо Байден получил в свой адрес много критики и призывов отказаться от участия в гонке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии