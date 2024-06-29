New York Times выпустила обложку с уходящим Байденом: «Паника»

ВАШИНГТОН, 29 июня, ФедералПресс. После первых неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом нынешний лидер страны и кандидат от демократической партии Джо Байден получил в свой адрес много критики и призывов отказаться от участия в гонке.