Юрист рассказал о способах получить страховую пенсию при отказе в ней

Когда при наступлении пенсионного возраста не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, человеку могут отказать в страховой пенсии, но эту ситуацию можно исправить, рассказал 29 июля декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.