Юрист рассказал о способах получить страховую пенсию при отказе в ней

Когда при наступлении пенсионного возраста не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, человеку могут отказать в страховой пенсии, но эту ситуацию можно исправить, рассказал 29 июля декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Когда при наступлении пенсионного возраста не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, человеку могут отказать в страховой пенсии, но эту ситуацию можно исправить, рассказал 29 июля декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
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