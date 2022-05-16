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Представители Азербайджана и Грузии обвинили организаторов Евровидения в подмене оценок

Представители Азербайджана и Грузии обвинили организаторов Евровидения в подмене оценок

Еще две страны обвинили организаторов Евровидения в Турине в подмене оценок. Представители Азербайджана и Грузии настаивают, что отдали максимальные 12 баллов Украине, но объявлено было, что их голоса ушли в поддержку участников из Великобритании.

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