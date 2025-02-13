Рынок не готов тормозить, в лидерах вновь «Газпром»

Российские фондовые индексы в начале основной торговой сессии продолжают заметно подрастать на фоне долгожданных переговоров, которые состоялись вчера между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
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