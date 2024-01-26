В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори

В 17 детских садах Ростовской области ввели ограничения из-за выявленных случаев заболевания корью. Об этом в четверг, 25 января, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин.
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