Nikkei: министр ВМС США предложит Японии строить суда двойного назначения

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Вашингтон намерен призвать Токио внедрить технологию строительства судов двойного назначения, которые могут быть переоборудованы в военные корабли, а также инвестировать в американскую судостроительную отрасль и сотрудничать в этой сфере.