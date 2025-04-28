Nikkei: министр ВМС США предложит Японии строить суда двойного назначения

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Вашингтон намерен призвать Токио внедрить технологию строительства судов двойного назначения, которые могут быть переоборудованы в военные корабли, а также инвестировать в американскую судостроительную отрасль и сотрудничать в этой сфере.
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