Постпред Крыма Мурадов: Украина не сохранит свои прежние границы

wikipedia.org/AlexMorgan007 /CC BY-SA 4.0 Украина в своих прежних границах не сохранится. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
wikipedia.org/AlexMorgan007 /CC BY-SA 4.0 Украина в своих прежних границах не сохранится. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
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