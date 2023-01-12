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«Челси» проиграл «Фулхэму» впервые с 2006 года – было 13 побед и 8 ничьих

«Челси» потерпел первое поражение от «Фулхэма» почти за 17 лет. В перенесенном матче 7-го тура АПЛ «Челси» на выезде уступил «Фулхэму» со счетом 1:2.

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