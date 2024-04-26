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Лавров указал на ядерную "тройку" Запада, а Макрон провёл всю Европу, вовремя выйдя на русских

Лавров указал на ядерную "тройку" Запада, а Макрон провёл всю Европу, вовремя выйдя на русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьезное беспокойство по поводу действий Запада, опасно балансирующего на грани прямого военного столкновения ядерных держав ради поддержки своего союзника.

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Комментарии
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Надежда
Никому в европе без России не обойтись, но когда спесь и зависть преобладает мозги с умом находятся на разных полюсах
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11 час.
Сергей Рубцов
Никакого газа и ресурсов этим пидорасам!!!! Они должны ответить за помощь хохлоебам большую цену!!!!
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4 час.

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