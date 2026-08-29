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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерер о тренерской работе: «Никогда не говори никогда. Эдберг тоже никогда не думал, что будет тренировать, а потом два года был в моей команде»

Роджер Федерер рассказал, в какой роли может вернуться в теннис. Сегодня 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» введут в Зал теннисной славы.

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