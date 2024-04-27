Как подготовиться к хорошему средневековому застолью Якопо Тинторетто «Свадьба в Кане», 1561 год Мне всегда нравились старинные истории, в которых можно увидеть, что ели простые или состоятельные люди во времена Средневековья.
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