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Свитолина поздравила Монфиса с 40-летием: «Наш самый любимый человек »

Элина Свитолина поздравила Гаэля Монфиса с 40-летием. «С днем рождения, моя любовь, муж и лучший папа нашей маленькой дочки ❤️.

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