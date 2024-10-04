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Туалетный кризис

Туалетный кризис

Люди в панике скупают туалетную бумагу в США из-за забастовок в портах, пишет CNN. Отмечается, что на фоне нехватки туалетной бумаги в магазинах США у людей возникают кошмарные воспоминания о пандемии.

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