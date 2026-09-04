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«Оформила на дочь за 250 миллионов»: Лариса Долина обзавелась новым жильем после скандала с мошенниками

«Оформила на дочь за 250 миллионов»: Лариса Долина обзавелась новым жильем после скандала с мошенниками

После громкой истории с обманом и лишением имущества Лариса Долина перебралась в элитный московский комплекс «Премьер».

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