Камерный оркестр Рязанской области под управлением Сергея Проскурина выступил с концертом в Министерстве спорта РФ

18 августа в Министерстве спорта Российской Федерации прошла церемония празднования 100-летия городошного спорта с участием протоиерея Димитрия Рощина, Начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, полковника Зыкова Андрея Викторовича, заместителя Министра спорта РФ Андрея Фёдорова, представители оргкомитета Олимпийского комитета РФ, Заместитель Председателя Общества «Динамо» Толстых Николай Александрович, Президент Федерации городошного спорта России Павлова Наталья Владимировна.