Более 20 параспортсменов Архангельской области вошли в состав сборной России

Среди них как опытные спортсмены, так и новички. Как сообщили в региональной спортивно-адаптивной школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва, в 2023 году 24 атлета вошли в состав сборной России или Архангельской области.
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