ОК и «Учи.ру» изучили занятия российских педагогов во время летних каникул

Одноклассники и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» (входят в VK) провели исследование среди российских учителей и узнали, как педагоги отдыхают на летних каникулах, где ищут вдохновение и чем увлекаются.
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