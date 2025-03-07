Ставропольский чиновник "сломал систему" жилищных сертификатов. В Сети аплодируют: "Потрясающий пример!"

Страна и люди

Царьград Фото: Коллаж Царьграда Скандальную "систему" с жилищными сертификатами, которая в последнее время всё больше возмущает жителей многих регионов России, сломал ставропольский чиновник - глава Советского городского округа Сергей Гультяев.