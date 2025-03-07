Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ставропольский чиновник "сломал систему" жилищных сертификатов. В Сети аплодируют: "Потрясающий пример!"

Ставропольский чиновник "сломал систему" жилищных сертификатов. В Сети аплодируют: "Потрясающий пример!"

Царьград Фото: Коллаж Царьграда Скандальную "систему" с жилищными сертификатами, которая в последнее время всё больше возмущает жителей многих регионов России, сломал ставропольский чиновник - глава Советского городского округа Сергей Гультяев.

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