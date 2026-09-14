Каллас: ЕС подготовит новую арктическую стратегию из-за активности России

ЕС подготовит новую арктическую стратегию, в основе которой будет лежать безопасность. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщает официальный сайт дипслужбы ЕС.
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