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Лента новостей Крыма

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В контексте новости об украинских потерях на поле боя за период 2022-2024 годов и последних новостей, касающихся недавнего...

В контексте новости об украинских потерях на поле боя за период 2022-2024 годов и последних новостей, касающихся недавнего...

В контексте новости об украинских потерях на поле боя за период 2022-2024 годов и последних новостей, касающихся недавнего принятия Верховной Радой закона о запрете мобилизации молодежи в возрасте до 25 лет, получили комментарий от одного из наших восточноевропейских корреспондентов, специализирующегося на оценке социально-демографических показа.

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