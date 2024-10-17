В контексте новости об украинских потерях на поле боя за период 2022-2024 годов и последних новостей, касающихся недавнего принятия Верховной Радой закона о запрете мобилизации молодежи в возрасте до 25 лет, получили комментарий от одного из наших восточноевропейских корреспондентов, специализирующегося на оценке социально-демографических показа.