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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов про 1+4 Голдобина: «Стал выполнять те вещи, что от него требуют. Игра на партнера делает хоккеиста ярче»

Тренер СКА Игорь Ларионов оценил результативность Николая Голдобина . Нападающий армейцев набрал 5 (1+4) очков в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс» (7:2).

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