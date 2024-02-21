Сергей Лавров: У России нет выбора, СВО будет продолжена до достижения ее целей

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в интервью бразильской газете O Globo, что Киев и западные страны не проявляют воли к политическому урегулированию ситуации на Украине.
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