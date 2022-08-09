Сильные ливни снова могут обрушиться на Нижний Новгород и область до утра 10 августа

Ливни и грозы сохранятся в столице Приволжья и по региону до начала дня 10 августа. Спасатели напоминают, что в такую погоду лучше всего держать окна в квартире закрытыми, отключать технику из розеток — если гроза, избегать на местности низин.
Ливни и грозы сохранятся в столице Приволжья и по региону до начала дня 10 августа. Спасатели напоминают, что в такую погоду лучше всего держать окна в квартире закрытыми, отключать технику из розеток — если гроза, избегать на местности низин.
Свежие комментарии