Туман накроет Москву с головой: синоптики бьют тревогу и советуют не спешить за руль!

Друзья, готовьтесь: столица и Подмосковье вот-вот утонут в молочно-белом тумане! Гидрометцентр России уже распространил официальное предупреждение — с полуночи и до восьми утра 19 и 20 сентября в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.