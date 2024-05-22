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Закон, порядок, государство

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Члены семей участников СВО отправились в путешествие на специальном туристическом поезде «По Золотому кольцу»

Члены семей участников СВО отправились в путешествие на специальном туристическом поезде «По Золотому кольцу»

Участники поездки посетят древние города Северо-Восточной Руси, которые сегодня образуют туристический маршрут «Золотое кольцо России», познакомятся с их историей, культурой и бытом проживающих в них людей, памятниками архитектуры и искусства.

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