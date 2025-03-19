Под Смоленском обидчивый мужчина пытался сжечь сестру заживо

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Как рассказали в СКР по Смоленской области, инцидент случился в конце января текущего года в деревне Приселье Рославльского района.
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