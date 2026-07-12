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«Беллингем и судья – молодцы!» Отец Холанда после поражения Норвегии от Англии

Альф-Инге Холанд , отец форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда, оставил комментарий в соцсети после поражения норвежцев от Англии.

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