Вагоны на РЖД остались у разбитого подшипника. Взгляд читателя vgudok.com и инженера на бегство из России производителей деталей для вагонов

Все три предприятия, «дочки» западных холдингов (совместные предприятия) — «ЕПК-Бренко» в Самаре (СП российской «Европейской подшипниковой корпорации» и Brenco, которая входит в американскую Amsted Rail), завод СКФ в Твери (структура шведской SKF), «Тимкен ОВК» в Ленинградской области («дочка» американской Timken и «Объединённой вагонной компании») — попали под гильотину западных санкций.