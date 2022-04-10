Вагоны на РЖД остались у разбитого подшипника. Взгляд читателя vgudok.com и инженера на бегство из России производителей деталей для вагонов

Все три предприятия, «дочки» западных холдингов (совместные предприятия) — «ЕПК-Бренко» в Самаре (СП российской «Европейской подшипниковой корпорации» и Brenco, которая входит в американскую Amsted Rail), завод СКФ в Твери (структура шведской SKF), «Тимкен ОВК» в Ленинградской области («дочка» американской Timken и «Объединённой вагонной компании») — попали под гильотину западных санкций.
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