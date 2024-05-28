102-летняя невеста и 100-летний жених сыграли свадьбу в США

Фото: news.myseldon.com В Филадельфии, США, произошло трогательное событие: 100-летний Берни Литтман и 102-летняя Марджори Фитерман, чье знакомство зародилось в стенах дома престарелых десять лет назад, связали себя узами брака.
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