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102-летняя невеста и 100-летний жених сыграли свадьбу в США

102-летняя невеста и 100-летний жених сыграли свадьбу в США

Фото: news.myseldon.com В Филадельфии, США, произошло трогательное событие: 100-летний Берни Литтман и 102-летняя Марджори Фитерман, чье знакомство зародилось в стенах дома престарелых десять лет назад, связали себя узами брака.

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