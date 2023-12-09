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Бесплатные игровые программы для детей пройдут в Детском парке Симферополя

Бесплатные игровые программы для детей пройдут в Детском парке Симферополя

В преддверии Нового года Детский парк приготовил для своих посетителей особенные подарки - бесплатные игровые и анимационные программы для детей разных возрастов, сообщает МБУК "Парки столицы" в своем официальном telegram-каналe.

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