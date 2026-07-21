Хакеры выставили на продажу в даркнете данные с компьютера японского дипломата

Хакеры выставили на торги в даркнете материалы, изъятые из компьютера японского дипломата, которые ставят под удар имидж Токио: в сливе — подтверждения незаконных проникновений в дома россиян в Японии и запрещенная порнография.
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