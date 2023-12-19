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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Быков о Родионове: «Можно относиться к нему по‑разному, но однозначно – неравнодушно»

Бывший игрок сборной России и «Автодора» Сергей Быков поделился своим мнением о многолетнем президенте саратовского клуба Владимире Родионове.

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