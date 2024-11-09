«Согреть холод бытия»: Психолог назвал общение лучше защитой от осенней хандры

Осенняя хандра связана с тем, что дни становятся холоднее, а солнце редко радует своим светом, можно утешиться тем, что скоро наступит зима и на улицах станет светлее, не лишним будет и собрать гостей на веселый праздник.
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