Врач Чернышова: при укусе ядовитого каракурта важно обратиться в травмпункт

При укусе ядовитого паука каракурта важно срочно обратиться в травмпункт за помощью - специалисты введут противокаракуртовую сыворотку, которая быстро нейтрализует токсин, или проведут детоксикацию с помощью капельниц.
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