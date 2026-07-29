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Газета.ру

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Врач Чернышова: при укусе ядовитого каракурта важно обратиться в травмпункт

Врач Чернышова: при укусе ядовитого каракурта важно обратиться в травмпункт

При укусе ядовитого паука каракурта важно срочно обратиться в травмпункт за помощью - специалисты введут противокаракуртовую сыворотку, которая быстро нейтрализует токсин, или проведут детоксикацию с помощью капельниц.

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