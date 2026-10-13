‘Paid for by government’ Trump ads aired after court deadline

Campaign-style ads featuring President Donald Trump paid for by taxpayers continued to air Monday after a judge ordered them to stop on Sunday.
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