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СМИ: Беглый актер Андрей Бурковский приезжает в Россию на заработки

СМИ: Беглый актер Андрей Бурковский приезжает в Россию на заработки

Актер Андрей Бурковский теперь живет в Лос-Анджелесе со своей семьей, включая жену и двух детей. Некоторые задаются вопросом, не пытается ли он покорить Голливуд.

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