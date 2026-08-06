В Ивановской области пациентка с редким заболеванием получила лекарство на 4,2 млн рублей

Препарат для лечения редкого заболевания обошёлся в более 4,2 млн рублей.Тейковская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которая не могла получить жизненно необходимый препарат.
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