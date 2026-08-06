НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

2 подписчика

В Ивановской области пациентка с редким заболеванием получила лекарство на 4,2 млн рублей

В Ивановской области пациентка с редким заболеванием получила лекарство на 4,2 млн рублей

Препарат для лечения редкого заболевания обошёлся в более 4,2 млн рублей.Тейковская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которая не могла получить жизненно необходимый препарат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии