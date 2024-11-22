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Царьград

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Дмитрий Песков: "Трудовую миграцию нужно достаточно жёстко регламентировать"

Дмитрий Песков: "Трудовую миграцию нужно достаточно жёстко регламентировать"

Пресс-секретарь президента России высказал своё мнение о законах, призванных упорядочить трудовую миграциюРегламенитовать трудовую миграцию в России необходимо.

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