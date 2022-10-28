По документам не сходится: лишние 600 кг туфель обнаружили таможенники Уссурийска

Сотрудники Уссурийской таможни обнаружили в доставке из КНР серьезные нарушения. 600 кг обуви, а этот 832 пар туфель, были ввезены в страну без товаросопроводительных документов, что позволило специалистам изъять их и транспортировать на склад, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.
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