По документам не сходится: лишние 600 кг туфель обнаружили таможенники Уссурийска

Сотрудники Уссурийской таможни обнаружили в доставке из КНР серьезные нарушения. 600 кг обуви, а этот 832 пар туфель, были ввезены в страну без товаросопроводительных документов, что позволило специалистам изъять их и транспортировать на склад, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.