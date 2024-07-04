Отреставрированный храм Александра Невского готов к освящению в рамках празднования Царских дней

В Алапаевске готовятся к торжественной церемонии освящения возрожденного храма Александра Невского. Это мероприятие состоится 18 июля, в день, когда в городе произошло трагическое событие, связанное с семьей Романовых.
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