Владимир Круглый: «Людям надо было рассказать причины закрытия роддома в Орле»

С лёгким ли сердцем ушёл из политики и чем сейчас занимается экс-сенатор Совета Федерации от Орловской области? Для чего следует создать в Департаменте здравоохранения Орловской области профессиональную команду единомышленников? Почему никто не объясняет орловцам факт закрытия роддома в Орле? Способна ли Орловская земля рождать собственных руководителей депздрава? Надо ли спешить прививаться от коронавируса? Кто помешал создать общий реестр льготников? Стоит ли искать в областном центре отоларинголога, или следует отправиться лечиться в Москву? Как объяснить исход медиков из областных больниц в первичное звено здравоохранения? Когда будет создана региональная программа привлечения кадров в систему орловского здравоохранения? Следует ли бюджетным медучреждениям ставить цель по зарабатыванию денег? На эти и другие вопросы отвечает заслуженный врач РФ Владимир Круглый в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».