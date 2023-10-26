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Владимир Круглый: «Людям надо было рассказать причины закрытия роддома в Орле»

Владимир Круглый: «Людям надо было рассказать причины закрытия роддома в Орле»

С лёгким ли сердцем ушёл из политики и чем сейчас занимается экс-сенатор Совета Федерации от Орловской области? Для чего следует создать в Департаменте здравоохранения Орловской области профессиональную команду единомышленников? Почему никто не объясняет орловцам факт закрытия роддома в Орле? Способна ли Орловская земля рождать собственных руководителей депздрава?  Надо ли спешить прививаться от коронавируса? Кто помешал создать общий реестр льготников?  Стоит ли искать в областном центре отоларинголога, или следует отправиться лечиться в Москву? Как объяснить исход медиков из областных больниц в первичное звено здравоохранения? Когда будет создана региональная программа привлечения кадров в систему орловского здравоохранения? Следует ли бюджетным медучреждениям ставить цель по зарабатыванию денег?  На эти и другие вопросы отвечает заслуженный врач РФ Владимир Круглый в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».

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