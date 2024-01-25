Историк Тодд назвал бредом сумасшедшего обвинения РФ в попытке захватить мир

Российская военная доктрина изменилась настолько, что агрессия, нападение на Запад полностью исключены, поскольку теперь она носит исключительно оборонительный характер, заявил в интервью Патрику Симонену на YouTube-канале L'invité французский историк и демограф Эммануэль Тодд, когда-то предсказавший развал СССР.