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Историк Тодд назвал бредом сумасшедшего обвинения РФ в попытке захватить мир

Историк Тодд назвал бредом сумасшедшего обвинения РФ в попытке захватить мир

Российская военная доктрина изменилась настолько, что агрессия, нападение на Запад полностью исключены, поскольку теперь она носит исключительно оборонительный характер, заявил в интервью Патрику Симонену на YouTube-канале L'invité французский историк и демограф Эммануэль Тодд, когда-то предсказавший развал СССР.

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