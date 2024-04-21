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«Придётся похоронить ещё 100 тыс. солдат»: Эксперт из США заявил, что Россия победит ВСУ летом

«Придётся похоронить ещё 100 тыс. солдат»: Эксперт из США заявил, что Россия победит ВСУ летом

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей страничке в соцсети «Х» заявил, что Россия победит киевский режим этим летом.

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Комментарии
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фарид сабиров
Голос разума иногда слышится и только от страха , все пропало гипс  снимают клиент умирает , мечты амеров и англасуков накрываются РОССИЙСКИМ медным тазом вся укра и разом.
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